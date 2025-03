Trotz temporärem Kursrückgang bleiben Experten für Nvidia positiv gestimmt - die geplante Steigerung der Tech-Investitionen verspricht weiteres Wachstumspotenzial.

Die Nvidia-Aktie steht weiterhin im Zentrum des Künstliche-Intelligenz-Booms, der die Technologiebranche revolutioniert. Nach einem beeindruckenden Wachstum im Jahr 2024, bei dem der Jahresumsatz von 27 Milliarden US-Dollar auf über 130 Milliarden US-Dollar anstieg, erlebte der Aktienkurs Anfang 2025 einen Rückgang von etwa 19 Prozent. Dieser Rückgang wird von Marktbeobachtern jedoch nicht als Trendwende, sondern vielmehr als Konsolidierung und potenzielle Kaufgelegenheit betrachtet. Die massive Expansion der KI-Infrastruktur durch Tech-Giganten wie Google, Microsoft, Amazon und Meta, die ihre Kapitalausgaben 2024 auf 230 Milliarden US-Dollar steigerten - ein Anstieg von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr - hat Nvidia als führenden Hersteller von KI-Chips maßgeblich begünstigt. Für 2025 planen diese Unternehmen sogar Ausgaben von bis zu 325 Milliarden US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Wachstumspotenzial für Nvidia noch lange nicht ausgeschöpft ist. Trotz zunehmender Sorgen über eine mögliche Abkühlung der KI-Investitionen bleiben viele Experten langfristig optimistisch. So sieht beispielsweise ein bekannter Wall-Street-Experte keine große Gefahr für KI-Investitionen und geht davon aus, dass der Markt robust bleiben wird.

Analysten sehen Kurssturz als Einstiegschance

Die bevorstehende jährliche GPU Technology Conference (GTC) von Nvidia könnte einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs haben. Ein Analyst der US-Bank Wells Fargo weist darauf hin, dass die Nvidia-Aktie historisch betrachtet rund um diese Veranstaltung überdurchschnittlich performt hat. In den letzten fünf Jahren erzielte Nvidia in der Woche der Konferenz durchschnittlich ein Plus von 6,4 Prozent, in den zwei Folgewochen wurde eine Rendite von 4,5 Prozent erreicht. Bei der diesjährigen GTC könnten unter anderem Nvidias Software-Monetarisierung, das DIGITS-Projekt sowie Updates zum Automobilgeschäft thematisiert werden. Bereits in den vergangenen Handelstagen zeigte die Aktie Anzeichen einer Erholung mit einem Anstieg von 6,43 Prozent auf 115,74 US-Dollar. Trotz makroökonomischer Herausforderungen wie Inflationssorgen und geopolitischen Spannungen sehen Analysten weiteres Potenzial für die Nvidia-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 177,41 US-Dollar, was deutlich über den bisherigen Rekordständen liegt und der Aktie noch erhebliches Wachstumspotenzial einräumen würde.

