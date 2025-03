Die US-Investmentbank Morgan Stanley verstärkt ihre Position im europäischen Anleihemarkt durch die Begleitung einer bedeutenden Finanzierungsmaßnahme in Finnland. Als Arrangeur einer Aufstockung einer bestehenden Schuldverschreibung der finnischen Kreditinstitution Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance Plc) um 25 Millionen US-Dollar unterstreicht das Unternehmen seine Präsenz im nordeuropäischen Finanzsektor. Die ursprünglich am 22. Januar 2025 emittierte Schuldverschreibung erreicht durch die Aufstockung ein Gesamtvolumen von 325 Millionen US-Dollar und läuft bis zum 2. Februar 2029. Die Anleihe ist mit einem variablen Zinssatz ausgestattet, der sich am Compounded Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zuzüglich einer Marge von 100 Basispunkten pro Jahr orientiert.

Strategische Positionierung inmitten sektoraler Herausforderungen

Diese Transaktion erfolgt in einer Zeit, in der Morgan Stanley seine Nachhaltigkeitsstrategie anpasst. Im Oktober 2023 senkte das Finanzinstitut als erste große Bank ihre Erwartungen hinsichtlich der angestrebten Emissionsreduzierung im eigenen Kreditportfolio. Zudem haben sich in den vergangenen Monaten die sechs größten US-Banken aus der Net Zero Banking Alliance (NZBA) zurückgezogen, gefolgt von weiteren Finanzinstituten aus Australien, Kanada und Japan. Die Zusammenarbeit mit Kuntarahoitus, einem Spezialisten für die Finanzierung von umweltfreundlichen und sozial verantwortlichen Projekten im öffentlichen Sektor Finnlands, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Morgan Stanley trotz veränderter Rahmenbedingungen weiterhin im nachhaltigen Finanzbereich aktiv bleiben möchte. Die finnische Schuldverschreibung, die an der Nasdaq Helsinki gelistet werden soll, ist durch die Municipal Guarantee Board abgesichert und stellt somit eine sichere Investitionsmöglichkeit dar.

