Das Frankfurter Bankhaus verzeichnet beeindruckende Kurssteigerungen während italienische Großbank ihre Beteiligung auf 28 Prozent erhöht und Übernahmeentscheidung ansteht.

Die Commerzbank-Aktie zeigt sich derzeit in robuster Verfassung und konnte in den jüngsten Handelssitzungen deutliche Kursgewinne verzeichnen. Am Mittwochnachmittag legte das Papier im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 22,96 Euro zu und erreichte im Tageshoch sogar 23,34 Euro. Auch am Vormittag des Folgetages setzte sich der positive Trend fort, als die Aktie um 0,4 Prozent auf 23,08 Euro zulegte. Bemerkenswert ist die Entwicklung besonders im Jahresvergleich: Gegenüber dem 52-Wochen-Tief von rund 11,07 Euro im März 2024 hat sich der Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 24,15 Euro, welches Anfang März 2025 erreicht wurde, besteht noch ein Aufwärtspotenzial von etwa 5 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,849 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,650 Euro entspricht. Die durchschnittlichen Gewinnerwartungen für 2025 belaufen sich auf 2,29 Euro je Aktie, während das mittlere Kursziel der Analysten bei 19,10 Euro liegt - deutlich unter dem aktuellen Kursniveau.

UniCredit treibt mögliche Übernahme voran

Ein wesentlicher Faktor für die aktuelle Kursentwicklung könnte das zunehmende Interesse der italienischen UniCredit an der Commerzbank sein. Seit ihrem Einstieg im September letzten Jahres hat die UniCredit ihren Anteil auf rund 28 Prozent ausgebaut, wobei der direkte Aktienanteil bei 9,5 Prozent liegt und der Rest über Derivate gehalten wird. Branchenbeobachter rechnen damit, dass bereits in der kommenden Woche eine grundlegende Entscheidung hinsichtlich einer möglichen Übernahme fallen könnte. Die endgültige Entscheidung liegt dabei in den Händen von UniCredit-CEO Andrea Orcel. Trotz dieser Übernahmespekulationen zeigt sich die operative Entwicklung der Commerzbank positiv: Im zuletzt berichteten Quartal konnte das Finanzinstitut einen Gewinn von 0,65 Euro je Aktie erzielen - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,32 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 9. Mai 2025 erwartet und dürften weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben.

