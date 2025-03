Das Biotechnologieunternehmen erweitert sein Führungsteam, sichert Finanzierungen und erhält FDA-Freigabe für klinische Studien zur Behandlung von Hypothyreose.

Sernova Biotherapeutics, ehemals Sernova Corp., ist ein Unternehmen für regenerative Medizin im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Technologien für chronische Erkrankungen spezialisiert hat, darunter Typ-1-Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen. Das Unternehmen nutzt sein proprietäres Cell Pouch System zur Herstellung bio-hybrider Organe mit dem Ziel, die normale Organfunktion durch Integration lebender Zellen mit nicht-lebenden Materialien wiederherzustellen.

Strategische Neubesetzungen

Am 10. März 2025 gab Sernova Biotherapeutics die Ernennung von Pericles Calias, Ph.D., zum Chief Development Officer und Leiter der Forschung und Entwicklung bekannt. Dr. Calias bringt umfangreiche Erfahrung in der Zelltherapie und regenerativen Medizin mit und stärkt damit das Engagement des Unternehmens, seine therapeutischen Technologien voranzutreiben.

Finanzielle Meilensteine

Sernova Biotherapeutics sicherte sich am 5. März 2025 eine Wandelschuldfinanzierung in Höhe von 1 Million Dollar. Diese Finanzierung soll die laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens unterstützen, einschließlich der Weiterentwicklung seines Cell Pouch Systems und anderer therapeutischer Initiativen.

Fortschritte im Zulassungsprozess

Am 3. März 2025 erhielt Sernova Biotherapeutics die Freigabe der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für seinen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (IND). Diese Genehmigung ermöglicht dem Unternehmen, mit klinischen Studien seines Cell Pouch Bio-Hybrid-Organs mit autologen Schilddrüsenzellen bei Patienten mit Hypothyreose fortzufahren. Dies markiert einen bedeutenden Schritt bei der Erweiterung des therapeutischen Angebots über Diabetes hinaus.

Unternehmensumstrukturierung

Im Januar 2025 vollendete Sernova Biotherapeutics die Unternehmensfortführung vom Canada Business Corporations Act zum Business Corporations Act (British Columbia). Gleichzeitig änderte das Unternehmen seinen Namen von Sernova Corp. zu Sernova Biotherapeutics Inc. und passte damit seine Unternehmensidentität an seinen strategischen Fokus auf therapeutische Innovationen an.

Verbesserungen in der Unternehmensführung

Am 30. Januar 2025 gab Sernova Biotherapeutics die Ernennung von Ross Haghighat zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bekannt. Herr Haghighat bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Gründung, Finanzierung und Skalierung von Technologieunternehmen im Gesundheitswesen mit, verbunden mit Expertise in der Förderung erfolgreicher Innovationen und strategischen Wachstums im Biotechnologiesektor.

Aktionärsbeteiligung

Am 10. Januar 2025 hielt Sernova Biotherapeutics seine jährliche ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlung ab. Die Versammlung befasste sich mit wichtigen Unternehmensangelegenheiten, darunter die Wahl von Direktoren und die Ernennung von Wirtschaftsprüfern, was das Engagement des Unternehmens für Aktionärsbeteiligung und Unternehmensführung widerspiegelt.

Strategische Partnerschaften

Im Dezember 2024 unterzeichnete Sernova Biotherapeutics eine unverbindliche Absichtserklärung mit HealthGena und GOLDTRACK Ventures bezüglich 'Project REEM Ventures'. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Möglichkeiten zur Produktentwicklung und Kommerzialisierung im Königreich Saudi-Arabien zu erkunden, um der wachsenden Inzidenz von Typ-1-Diabetes in der Region zu begegnen.

Ausblick

Sernova Biotherapeutics macht weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung innovativer Therapien für chronische Erkrankungen. Die jüngsten strategischen Ernennungen, finanziellen Investitionen, behördlichen Genehmigungen und Umstrukturierungsmaßnahmen positionieren das Unternehmen für weiteres Wachstum und Fortschritte im Bereich der regenerativen Medizin.

Anzeige

Sernova-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sernova-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Sernova-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sernova-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sernova: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...