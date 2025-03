Der Lebensmittelkonzern bewältigt regulatorische Hürden bei Farbstoffen, diversifiziert mit alkoholischen Getränken und kämpft mit Umsatzrückgang bei verbesserter Marge.

Kraft Heinz (KHC) steht aktuell vor regulatorischen Herausforderungen und Marktdruck, während das Unternehmen gleichzeitig sein Produktangebot diversifiziert. Die Aktie notiert derzeit bei 28,05 € und liegt damit mehr als 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 36,16 €, das im April 2024 erreicht wurde.

Regulatorischer Druck auf künstliche Farbstoffe

Am 11. März traf sich US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. mit Führungskräften großer Lebensmittelkonzerne, darunter auch Kraft Heinz. Er forderte die Unternehmen auf, künstliche Farbstoffe bis zum Ende seiner Amtszeit aus ihren Produkten zu entfernen. Kennedy betonte die Notwendigkeit einer signifikanten Veränderung, um chronische Gesundheitsprobleme zu bekämpfen, die mit bestimmten Lebensmittelzusatzstoffen in Verbindung gebracht werden. Er warnte vor möglichen regulatorischen Maßnahmen, falls die Industrie ihre Produkte nicht proaktiv umformuliert.

Finanzielle Entwicklung im Jahr 2024

Im vierten Quartal und Gesamtjahr 2024 verzeichnete Kraft Heinz einen Rückgang des Nettoumsatzes um 3,0% auf insgesamt 25,8 Milliarden US-Dollar. Der organische Nettoumsatz sank um 2,1%, wobei das Volumen/Mix um 3,5% zurückging, besonders in Nordamerika, wo ein Rückgang von 4,2% zu verzeichnen war. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Jahresverlauf wider, wo die Aktie seit Anfang 2025 bereits 6,5% an Wert verloren hat.

Trotz dieser Herausforderungen verbesserte sich die Bruttomarge um 120 Basispunkte auf 34,7%, und der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 2,7% auf 3,06 US-Dollar.

Diversifizierung in den Bereich alkoholischer Getränke

Um seine Marke zu verjüngen und jüngere Konsumenten anzusprechen, ist Kraft Heinz in den Markt für alkoholische Getränke eingestiegen. Das Unternehmen hat Crystal Light Vodka Refreshers auf den Markt gebracht, die die charakteristischen Geschmacksrichtungen von Crystal Light mit dreifach gefiltertem Wodka und leichter Kohlensäure kombinieren.

Diese kalorienarmen, zuckerfreien Getränke sind in den Geschmacksrichtungen Wild Strawberry und Lemonade erhältlich und werden zunächst in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften im Nordosten der USA verkauft. Das Unternehmen plant eine breitere Distribution und zusätzliche Geschmacksrichtungen in der Zukunft.

Aktienperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt

Die Aktienperformance von Kraft Heinz bleibt hinter den breiteren Marktindizes zurück. In den vergangenen zwölf Monaten ist die Aktie um 11,2% gefallen, während der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 27,48 € nur etwa 2% beträgt. Dies deutet auf eine anhaltende Schwächephase hin.

Besonders auffällig ist die Underperformance gegenüber langfristigen Durchschnittswerten - der Kurs liegt fast 8% unter seinem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

Ausblick

Kraft Heinz navigiert durch eine komplexe Landschaft aus regulatorischer Kontrolle, finanziellen Gegenwind und strategischer Diversifizierung. Die Bemühungen des Unternehmens, zu innovieren und in neue Produktkategorien zu expandieren, sind bemerkenswert. Um jedoch nachhaltiges Wachstum zu erzielen, wird eine effektive Anpassung an regulatorische Anforderungen und eine Revitalisierung der Kernproduktlinien erforderlich sein.

Anzeige

Kraft Heinz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kraft Heinz-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Kraft Heinz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kraft Heinz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kraft Heinz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...