Der Technologiewert verzeichnet einen massiven Wertverlust von über 24% im letzten Monat und notiert aktuell bei 430,90 Euro, trotz positiver Analysten-Einschätzungen.

Die ASM International N.V. Aktie verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursrückgang auf 430,90 Euro, was einem Minus von 3,80% im Tagesvergleich entspricht. Besonders bemerkenswert ist der drastische Wertverlust von mehr als 24% innerhalb des letzten Monats.

Neues 52-Wochen-Tief erreicht und entscheidende Kursentwicklung

Am 10. März 2025 fiel der Kurs der ASM-Aktie auf 423,10 Euro und markierte damit ein neues 52-Wochen-Tief. Dieses Niveau liegt nur knapp unter dem aktuellen Kurs, der lediglich 1,84% über diesem Tiefpunkt notiert. Der Abwärtstrend zeigt sich auch im Vergleich zum Jahresbeginn mit einem Minus von nahezu 24%. Besonders deutlich wird die Schwäche beim Blick auf das 52-Wochen-Hoch: Mit 737,40 Euro lag der Kurs Mitte Juli 2024 noch etwa 42% über dem heutigen Niveau.

Veröffentlichung des Jahresberichts und anstehende Hauptversammlung

Am 6. März 2025 hat das Unternehmen seinen Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der vollständige Bericht wurde im Europäischen Einheitlichen Elektronischen Format (ESEF) auf der Unternehmenswebsite zugänglich gemacht. Interessierte Anleger sollten sich zudem den 12. Mai 2025 vormerken, denn an diesem Tag findet die ordentliche Hauptversammlung statt.

Analystenperspektive trotz anhaltender Kursrückgänge

Ungeachtet der aktuellen Kursschwäche sehen einige Marktexperten Potenzial in der Aktie. Eine Analyse von MarketScreener vom 10. März 2025 kommt zu dem Schluss, dass die gegenwärtigen Kursniveaus möglicherweise eine attraktive Einstiegschance bieten könnten. Die Analysten verweisen darauf, dass die Aktie am unteren Ende eines horizontalen Kursbandes notiert, was aus technischer Sicht für potenzielle Käufer interessant sein könnte.

Marktposition und fundamentale Bewertung

Trotz der anhaltenden Kursrückgänge, die sich auch im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten zeigen - mit einem Abstand von 22% zum 50-Tage-Durchschnitt und sogar fast 26% zum 200-Tage-Durchschnitt - betrachten viele Anleger die Aktie aufgrund ihrer fundamentalen Kennzahlen und der etablierten Marktposition weiterhin mit Interesse. Die weitere Entwicklung dürfte jedoch maßgeblich vom allgemeinen Marktumfeld und den kommenden Unternehmensmeldungen abhängen.

