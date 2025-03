Kanadisches Uranunternehmen sichert entscheidende Investition für argentinisches Projekt und verzeichnet Kursgewinn trotz monatlicher Verluste

Blue Sky Uranium, ein kanadisches Junior-Uranexplorationsunternehmen mit Tätigkeiten in Argentinien, hat kürzlich bedeutende Fortschritte bei strategischen Partnerschaften und in der Unternehmensführung bekannt gegeben. Die Aktie verzeichnete am Donnerstag einen beachtlichen Kursanstieg von 12,37% auf 0,04 €, was allerdings den negativen Monatstrend von -20,53% nur teilweise ausgleichen konnte.

Strategisches Earn-In-Abkommen mit COAM

Am 27. Februar 2025 gab Blue Sky Uranium den Erstabschluss seiner Earn-In-Transaktion mit Abatare Spain, S.L.U. ("COAM") bekannt. Diese Vereinbarung ermöglicht es COAM, bis zu 80% indirekte Beteiligung an der Ivana Uran-Vanadium-Lagerstätte in der argentinischen Provinz Rio Negro zu erwerben. Um dies zu erreichen, muss COAM kumulierte Ausgaben von 35 Millionen US-Dollar finanzieren, um zunächst eine indirekte Kapitalbeteiligung von 49,9% zu erlangen. Nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie kann COAM seinen Anteil auf 80% erhöhen, indem es die Entwicklung und den Bau des Projekts bis zur kommerziellen Produktion finanziert.

Zustimmung der Aktionäre gesichert

Bereits am 6. Februar 2025 hatten die Aktionäre von Blue Sky der vorgeschlagenen Earn-In-Transaktion mit COAM zugestimmt. Bei der außerordentlichen Versammlung stimmten 99,4% der abgegebenen Stimmen für die Vereinbarung, was 33,4% der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Aktien entsprach. Diese Zustimmung war ein entscheidender Schritt zur Weiterentwicklung des Ivana Uran-Vanadium-Projekts.

Verbesserung der Unternehmensführung

Am 12. Februar 2025 ernannte Blue Sky Uranium Martin Burian zum Direktor. Seine umfangreiche Erfahrung im Bergbausektor soll die strategische Ausrichtung und operative Aufsicht des Unternehmens stärken.

Branchenkontext in Argentinien

Argentinien treibt aktiv den Ausbau der Kernenergie voran, einschließlich der Technologie kleiner modularer Reaktoren (SMR). Die Regierung hat sich mit einem US-amerikanischen Investor zusammengetan, um ein 1,2-GW-SMR-Projekt zu entwickeln, das bis 2030 betriebsbereit sein soll. Diese Initiative positioniert Argentinien als potenziellen Exporteur von SMR-Technologie und unterstreicht das Engagement des Landes für die Weiterentwicklung der Kernenergie.

Strategische Ausrichtung

Die jüngsten Vereinbarungen und Unternehmensentwicklungen von Blue Sky Uranium unterstreichen den strategischen Fokus auf die Förderung der Uranexploration und -produktion in Argentinien. Die Partnerschaft mit COAM bietet erhebliche finanzielle Unterstützung und Expertise, die die Ivana Uran-Vanadium-Lagerstätte in Richtung Machbarkeit und mögliche kommerzielle Produktion vorantreibt. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit den übergeordneten Zielen Argentiniens, seine Kernenergiefähigkeiten zu verbessern und eine bedeutende Präsenz im globalen Nuklearsektor zu etablieren.

Anzeige

Blue Sky Uranium-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Blue Sky Uranium-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Blue Sky Uranium-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blue Sky Uranium-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Blue Sky Uranium: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...