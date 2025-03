Die Aktie von Teradyne, einem führenden Anbieter von automatisierten Testgeräten für Halbleiter und elektronische Bauteile, verzeichnete erhebliche Kursverluste. Der Schlusskurs lag gestern bei 78,68 Euro, was einem Rückgang von über 21% in nur einer Woche entspricht. Verglichen mit dem 52-Wochen-Hoch von 149,50 Euro vom Juli 2024 hat das Papier mittlerweile beachtliche 47,37% an Wert eingebüßt.

Einflussfaktoren auf die Kursentwicklung

Mehrere zentrale Entwicklungen haben zur jüngsten Kursperformance von Teradyne beigetragen:

Handelspolitische Bedenken : Das Unternehmen äußerte Besorgnisse hinsichtlich möglicher Zölle und Handelsbeschränkungen unter der Trump-Administration. Diese Maßnahmen könnten kurzfristig zu erhöhter Volatilität führen, besonders im Halbleiter-Testsegment. Obwohl Teradyne keine Auftragsstornierungen erwartet, rechnet das Management mit möglichen Verzögerungen und Überprüfungen von Investitionsausgaben.

Angepasste Finanzprognose : Teradyne hat seine Finanzprognosen aktualisiert und erwartet nun, dass die Umsätze im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal stagnieren oder um bis zu 10% sinken könnten. Für das Gesamtgeschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum zwischen 5% und 10%. Der Gewinn pro Aktie und der Umsatz für das Geschäftsjahr 2026 werden voraussichtlich eher am unteren Ende der bisherigen Prognosen liegen.

Strategische Übernahme: Trotz der Marktherausforderungen kündigte Teradyne die Übernahme von Quantifi Photonics an, einem Unternehmen, das sich auf Testgeräte für photonische integrierte Schaltkreise spezialisiert hat. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Teradyne im Photonik-Bereich zu erweitern, und soll im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Marktposition und Analystenperspektiven

Der jüngste Kursrückgang hat Bedenken hinsichtlich der Marktposition des Unternehmens geweckt. Der aktuelle Kurs markiert einen Rückgang von mehr als 33% gegenüber dem 200-Tage-Durchschnitt und das Papier notiert nun genau auf seinem 52-Wochen-Tief. Im Vergleich dazu erlebten Wettbewerber wie Keysight Technologies Inc. und Fortive Corp. moderatere Rückgänge, was die relative Schwäche von Teradyne unterstreicht.

Analysten bleiben dennoch vorsichtig optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten des Unternehmens. Die strategischen Übernahmen, einschließlich der von Quantifi Photonics, werden positiv bewertet, da sie voraussichtlich die Position von Teradyne in aufstrebenden Technologiesektoren stärken werden. Die anhaltenden handelspolitischen Unwägbarkeiten stellen jedoch Herausforderungen dar, die die kurzfristige Performance des Unternehmens beeinträchtigen könnten.

Ausblick

Die jüngste Aktienentwicklung von Teradyne unterstreicht die Komplexität, mit der Technologieunternehmen angesichts sich wandelnder Handelspolitik und Marktdynamik konfrontiert sind. Während kurzfristige Herausforderungen offensichtlich sind, positionieren die strategischen Initiativen des Unternehmens Teradyne so, dass es diese Unsicherheiten bewältigen und potenziell Wachstumschancen in der Halbleiter- und Photonik-Branche nutzen kann.

