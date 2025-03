Onkologiespezialist verändert Geschäftsmodell durch 100-Millionen-Dollar-Verkauf von FYARRO®, Erwerb von ADC-Lizenzen und neue Finanzierungsrunde.

Strategische Neuausrichtung des Unternehmens

Aadi Bioscience, ein auf Präzisionsonkologie spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf mTOR-gesteuerte Erkrankungen, hat kürzlich bedeutende Unternehmensveränderungen durchgeführt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Marktposition im Bereich der Onkologie zu stärken und die Betriebsabläufe zu optimieren.

Verkauf von FYARRO® für 100 Millionen Dollar

Im Dezember 2024 hat Aadi Bioscience eine Vereinbarung zum Verkauf seines kommerziellen Arzneimittelprodukts FYARRO® (Sirolimus-Proteinpartikel zur injizierbaren Suspension) an KAKEN Pharmaceutical Co., Ltd. unterzeichnet. Diese Transaktion wurde mit 100 Millionen Dollar bewertet und umfasst den Verkauf der Tochtergesellschaft von Aadi sowie der zugehörigen Infrastruktur. FYARRO® ist von der FDA für die Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenen malignen perivaskulären epitheloiden Zelltumoren (PEComa) zugelassen. Der Abschluss des Verkaufs wird vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und üblicher Abschlussbedingungen für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet.

Exklusiver Lizenzvertrag für ADC-Portfolio

Gleichzeitig hat Aadi einen exklusiven Lizenzvertrag mit WuXi Biologics und Hangzhou DAC Biotechnology Co., Ltd. abgeschlossen. Dieser Vertrag gewährt Aadi die Rechte an einem Portfolio von drei präklinischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs). Die Wirkstoffe zielen auf Protein-Tyrosinkinase 7 (PTK7), Mucin-16 (MUC16) und Seizure-Related 6 Homolog (SEZ6) ab. Der Vertrag umfasst Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 44 Millionen Dollar sowie potenzielle Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 805 Millionen Dollar zuzüglich Lizenzgebühren auf Verkäufe.

100 Millionen Dollar PIPE-Finanzierung

Zur Unterstützung dieser strategischen Initiativen hat Aadi eine Private Investment in Public Equity (PIPE)-Finanzierung eingeleitet, mit der rund 100 Millionen Dollar eingesammelt werden sollen. Die Finanzierung umfasst den Verkauf von 21.592.000 Stammaktien zu 2,40 Dollar pro Aktie, was einer Prämie von 3,4% gegenüber dem Schlusskurs vom 19. Dezember 2024 entspricht. Der Abschluss der PIPE-Finanzierung wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und üblicher Abschlussbedingungen.

Aktuelle Kursentwicklung

Zum 14. März 2025 notiert die Aktie von Aadi Bioscience bei 1,93 Dollar, was einem Rückgang von etwa 2,78% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Handelsspanne des Tages verzeichnete ein Hoch von 2,07 Dollar und ein Tief von 1,87 Dollar.

Kennzahlen Eröffnungskurs: 2,00 Tagesspanne: 1,87 - 2,07 52-Wochen-Spanne: 1,21 - 3,81 Volumen: 705,3 Tsd.

Führungswechsel im Wissenschaftsbereich

Im Februar 2025 ernannte Aadi David Dornan, PhD, zum Chief Scientific Officer. Dr. Dornan bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der onkologischen Wirkstoffforschung und -entwicklung mit, mit Expertise in Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) und zielgerichteten Krebstherapien.

Klinische Studien und Entwicklungspipeline

Die klinische Pipeline von Aadi umfasst Studien zur Bewertung von Nab-Sirolimus bei verschiedenen Krebsarten. Das Unternehmen führt Phase-2-Studien bei Tumoren mit inaktivierenden Veränderungen von TSC1 und TSC2 durch, deren Abschluss bis Ende 2024 erwartet wird, mit vollständigen Ergebnissen voraussichtlich Anfang 2025. Zusätzlich laufen offene Studien zur Anwendung von Nab-Sirolimus in Kombination mit Letrozol bei fortgeschrittenem oder rezidivierendem endometrioidem Endometriumkarzinom, wobei erste Daten für 2024 erwartet werden. Auch Studien zu neuroendokrinen Tumoren werden fortgeführt, mit ersten Daten ebenfalls für 2024 erwartet.

Zukunftsaussichten

Die jüngsten strategischen Entscheidungen von Aadi Bioscience, darunter der Verkauf von FYARRO®, die Lizenzierung von ADC-Vermögenswerten, die PIPE-Finanzierung, die Führungsveränderungen und die laufenden klinischen Studien, positionieren das Unternehmen für die Weiterentwicklung seiner Mission, das Leben von Patienten mit mTOR-gesteuerten Erkrankungen zu verbessern. Diese Entwicklungen spiegeln einen fokussierten Ansatz für onkologische Therapeutika und ein Engagement für die Befriedigung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse wider.

