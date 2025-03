Der deutsche Triebwerkshersteller verzeichnet Höchstwerte bei Umsatz und EBIT, plant Dividendenerhöhung und prognostiziert weiteres Wachstum trotz marktbedingter Kursvolatilität.

Die MTU Aero Engines AG, Deutschlands führender Triebwerkshersteller, verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 beachtliche Erfolge mit Rekordzahlen bei Umsatz und Ergebnis. Die Aktie des Luftfahrtzulieferers notiert aktuell bei 327,10 Euro und konnte im Tagesverlauf um 1,65 Prozent zulegen. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von über 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT überschritt mit 1.050 Millionen Euro erstmals die Milliardengrenze, was einer EBIT-Marge von 14,0 Prozent entspricht.

Positive Wachstumsaussichten für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet MTU mit einer weiteren Umsatzsteigerung. Bei einem angenommenen Wechselkurs von 1,05 Euro je US-Dollar erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 8,7 Milliarden und 8,9 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT soll im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. In dieser Prognose sind bereits die Auswirkungen des Geared Turbofan-Flottenmanagementplans auf den freien Cashflow berücksichtigt.

Attraktive Dividendenerhöhung geplant

Die starke operative Leistung und die positiven Wachstumsaussichten spiegeln sich auch in der Dividendenpolitik wider. Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 8. Mai 2025 eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie vor. Dies entspricht einer Erhöhung um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und unterstreicht das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung.

Langfristige Kursentwicklung zeigt deutliches Aufwärtspotenzial

Während die Aktie kurzfristige Schwankungen aufweist, wie der leichte Rückgang am 13. März 2025 um 3,20 Prozent auf 321,70 Euro, zeigt der langfristige Trend ein positives Bild. Vom 52-Wochen-Tief bei 211,40 Euro im April 2024 konnte sich der Kurs um beachtliche 54,73 Prozent erholen. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie zwar noch etwa 7,5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 353,70 Euro, aber deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen intakten Aufwärtstrend hindeutet.

