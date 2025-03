Die Schaeffler AG, ein führender Automobil- und Industriezulieferer, steht derzeit im Fokus von Investoren und Analysten. Aktuelle Ereignisse werfen ein Licht auf die Unternehmensstrategie und die Marktposition des Konzerns.

Bedeutende Insider-Transaktion im Vorstand

Am 12. März 2025 erwarb Vorstand Uwe Wagner 23.999 Schaeffler-Aktien zu einem Preis von je 4,18 Euro. Die Transaktion wurde am Folgetag öffentlich bekannt gegeben. Solche Aktienkäufe durch Führungskräfte können als positives Signal für das Vertrauen der Unternehmensführung in die zukünftige Entwicklung interpretiert werden.

Neue Kursziele und strategische Ausrichtung

Die US-Bank JPMorgan erhöhte am 11. März 2025 ihr Kursziel für die Aktie von 4,20 auf 4,50 Euro, stufte das Papier jedoch auf "Neutral" herab. Analyst Akshat Kacker betonte in seiner Einschätzung, dass der Konzern trotz der Vitesco-Übernahme keinen signifikanten mittelfristigen Wachstumskurs anstrebe. Stattdessen lege das Unternehmen den Fokus auf die Steigerung der Profitabilität.

Attraktive Bewertungskennzahlen im Branchenvergleich

Laut Schätzungen von FactSet weist Schaeffler im SDAX das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Der prognostizierte Wert für 2025 liegt bei 5,34. Diese günstige Bewertung könnte die Aktie für Anleger interessant machen, die nach unterbewerteten Titeln im deutschen Nebenwertesegment suchen.

Herausforderungen im Automobilsektor

Für das Jahr 2025 erwartet der Zulieferer keine Erholung des Automobilmarktes und implementiert daher umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen. Besonders die E-Mobility-Sparte steht unter Druck, mit prognostizierten negativen EBIT-Margen zwischen 14 und 17 Prozent. Diese Entwicklungen könnten maßgeblichen Einfluss auf die finanzielle Performance des Unternehmens haben.

