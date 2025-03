Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am Freitag einen beeindruckenden Anstieg von 6,3 Prozent und schloss auf einem neuen Allzeithoch. Der Rüstungskonzern profitierte dabei maßgeblich von der Einigung der Regierungskoalition zu den neuen deutschen Schuldentöpfen. Mit einem Kurssprung auf zwischenzeitlich rund 1.380 Euro übertraf die Aktie bereits das erst am Vortag von der Deutschen Bank Research angehobene Kursziel von 1.300 Euro. Das steile Wachstum des Düsseldorfer Unternehmens setzt sich damit fort, wobei Analysten wie Simon Keller von Hauck Aufhäuser sogar ein "explosives Wachstum" prognostizieren und das Kursziel auf 1.800 Euro nahezu verdoppelt haben.

Haushaltseinigung beflügelt Rüstungswerte

Die jüngst erzielte Haushaltseinigung der Ampelkoalition erwies sich als starker Katalysator für den gesamten Rüstungssektor. Von den geplanten 500 Milliarden Euro aus dem Infrastrukturpaket dürfte ein erheblicher Teil in die Verteidigungsindustrie fließen. Wie Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, kommentierte: "Anleger wollen wissen, wie viel Geld bei einzelnen Unternehmen wie Rheinmetall ankommen könnte." Diese Frage scheint der Markt bereits optimistisch zu beantworten. Neben Rheinmetall profitierten auch andere Verteidigungswerte deutlich: Hensoldt legte um 7,1 Prozent zu, während Renk einen Anstieg von 6,4 Prozent verzeichnete. Die positive Entwicklung der Rheinmetall-Aktie reiht sich in den allgemeinen Aufwärtstrend des deutschen Aktienmarktes ein, der am Freitag durch die Haushaltseinigung beflügelt wurde - der DAX schloss mit einem Plus von 1,9 Prozent bei 22.987 Punkten.

