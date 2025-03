Die US-Investmentbank verstärkt ihr Engagement beim Mannheimer Industriedienstleister, während die Aktie einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet

Die Aktien des Industriedienstleisters Bilfinger SE zeigen in den letzten Tagen positive Bewegungen an der Börse. Aktuell verzeichnet das Wertpapier ein Kursplus von 3,15 Prozent und notiert bei 68,80 Euro. Damit verbesserte sich der Kurs um 2,10 Euro gegenüber dem letzten Handelstag. Diese Entwicklung findet parallel zu interessanten Veränderungen in der Aktionärsstruktur des Mannheimer Unternehmens statt. Wie jüngst bekannt wurde, hat die US-amerikanische Investmentbank Morgan Stanley ihre Beteiligung an Bilfinger ausgebaut. Laut einer veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung überschritt Morgan Stanley am 10. März 2025 die Meldeschwelle von 5 Prozent der Gesamtstimmrechte. Die Investmentbank hält nun insgesamt 5,08 Prozent der Stimmrechte an Bilfinger, wovon 3,18 Prozent auf direkte Aktienanteile und 1,89 Prozent auf verschiedene Finanzinstrumente entfallen. Noch wenige Tage zuvor, am 7. März, lag die Gesamtbeteiligung bei 4,96 Prozent, mit einem direkten Aktienanteil von 3,06 Prozent.

Detaillierte Beteiligungsstruktur

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bilfinger ?

Besonders bemerkenswert ist die Struktur der Morgan Stanley Beteiligung an Bilfinger. Die Tochtergesellschaft Morgan Stanley & Co. International plc hält den Großteil der Stimmrechte und überschreitet damit selbst die 3-Prozent-Schwelle. Die Finanzinstrumente, die Morgan Stanley zusätzlich zu den direkten Aktien hält, umfassen unter anderem Rückübertragungsansprüche aus Wertpapierleihgeschäften sowie Equity Swaps mit Laufzeit bis Ende November 2025. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Bilfinger beträgt aktuell 37.606.372. Der Zeitpunkt dieser Beteiligungserhöhung durch einen internationalen Finanzinvestor könnte auf eine positive Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung des Industriedienstleisters hindeuten, was möglicherweise auch zu der aktuellen Kurssteigerung beigetragen hat.

Anzeige

Bilfinger-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bilfinger-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Bilfinger-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bilfinger-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bilfinger: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...