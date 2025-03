Nach enttäuschenden Jahresprognosen stuft die Baader Bank Puma zurück und senkt das Kursziel deutlich, während Finanzexperten ihre Erwartungen korrigieren müssen.

Die Baader Bank hat ihre Einschätzung für die Puma-Aktie nach Vorlage der Jahreszahlen von "Buy" auf "Add" zurückgestuft und das Kursziel erheblich von 40 auf 25 Euro reduziert. Der Sportartikelhersteller präsentierte einen enttäuschenden Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, der insbesondere für das erste Quartal 2025 schwache Ergebnisse erwarten lässt. Finanzexperten zeigten sich von den Ausführungen der Unternehmensführung überrascht und haben daraufhin ihre Prognosen für Umsatz und Gewinn sowohl für dieses als auch für das kommende Jahr nach unten korrigiert. Diese Schätzungen liegen nun unter dem allgemeinen Marktkonsens. Besonders beunruhigend ist die Einschätzung, dass die mittelfristigen Margenziele möglicherweise nicht erreicht werden könnten. Trotz dieser negativen Nachrichten konnte die Puma-Aktie sich am Freitag im XETRA-Handel erholen und gewann zeitweise 2,2 Prozent, wobei der Kurs auf 22,61 Euro stieg. Das Tageshoch wurde bei 22,99 Euro markiert, nachdem der Handel bei 21,85 Euro begonnen hatte.

Aktie weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch

Im bisherigen Jahresverlauf hat die Puma-Aktie deutlich an Wert verloren. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 53,20 Euro und wurde am 11. Mai 2024 erreicht - aktuell notiert die Aktie damit etwa 57,5 Prozent unter diesem Höchststand. Erst kürzlich, am 12. März 2025, fiel das Papier auf ein 52-Wochen-Tief von 21,25 Euro. Der derzeitige Kurs liegt etwa 6 Prozent über diesem Tiefpunkt. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 0,751 Euro je Aktie, was einem Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 0,820 Euro entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Puma-Aktie liegt derzeit bei 35,95 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs signalisieren würde.

