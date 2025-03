Der Motorenhersteller Cummins verzeichnete am 15. März einen Kursanstieg von +2,81% auf 321,70 USD, was einem Plus von 8,78 USD gegenüber dem Vortag entspricht. Dies bedeutet eine willkommene Erholung für die Aktie, nachdem sie im vergangenen Monat einen erheblichen Wertverlust von -13,60% hinnehmen musste. Trotz des monatlichen Rückgangs liegt die Aktie im Jahresvergleich immer noch mit +22,41% im Plus und notiert aktuell +18,83% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch -20,45% unter dem 52-Wochen-Hoch.

EPA-Regulierungssorgen belasten

Die jüngsten Kursschwankungen bei Cummins wurden maßgeblich durch Bedenken hinsichtlich neuer EPA-Umweltvorschriften beeinflusst. Sowohl Cummins als auch der Nutzfahrzeughersteller Paccar verzeichneten in den letzten Handelssitzungen Kursverluste aufgrund dieser regulatorischen Unsicherheiten. Mit einem aktuellen KGV von 11,21 und einer Marktkapitalisierung von 40,6 Mrd. EUR bleibt das Unternehmen jedoch für langfristig orientierte Anleger interessant.

