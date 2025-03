Die Scherzer & Co. AG zeigt sich Mitte März 2025 in einer stabilen Verfassung an der Börse, obwohl der Aktienkurs leicht nachgegeben hat. Zum 14. März verzeichnete die Beteiligungsgesellschaft einen Kurs von 2,22 EUR, was einem Rückgang von 0,45% zum Vortag entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 67,1 Millionen Euro bleibt das Unternehmen, das sich auf Corporate Actions und Sondersituationen spezialisiert hat, ein interessanter Wert im Beteiligungssektor. Allerdings hat die Aktie im letzten Monat insgesamt 6,72% eingebüßt, während sie im Jahresvergleich noch ein Plus von 1,37% verzeichnet.

Kennzahlen im Fokus

Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief notiert die Scherzer Aktie aktuell 8,11% höher, liegt jedoch noch 9,01% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,14 erwartet, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Die 29,9 Millionen ausstehenden Aktien der traditionsreichen, bereits 1880 gegründeten Kölner Gesellschaft, bleiben für Anleger mit Interesse an Abfindungswerten und Sondersituationen relevant.

