Die Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (Swiss Life) bereitet sich auf eine intensive Kommunikationsphase vor. Ab dem 17. März 2025 startet der Versicherungskonzern eine mehrtägige Roadshow in Europa, bei der das Management die aktuellen Geschäftszahlen und Zukunftsstrategien präsentieren wird. Diese Veranstaltungsreihe gipfelt am 20. März in der Teilnahme an der renommierten Morgan Stanley European Financials Conference. Anleger zeigen sich gespannt, welche neuen Erkenntnisse die Präsentationen liefern werden, insbesondere nachdem die Aktie im vergangenen Monat einen Rückgang von 4,70 Prozent verzeichnet hat.

Aktuelle Kursentwicklung

Zum Handelstag am 15. März 2025 notiert die Swiss Life Aktie bei 798,40 Euro und verzeichnet damit einen leichten Rückgang von 0,05 Prozent gegenüber dem Vortag. Trotz der jüngsten Kursschwäche zeigt die Jahresbilanz mit einem Plus von 21,76 Prozent eine insgesamt positive Entwicklung. Mit einer Marktkapitalisierung von 22,9 Milliarden Euro bleibt Swiss Life ein bedeutender Akteur im europäischen Versicherungssektor.

