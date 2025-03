Die Uniqa Insurance Group präsentiert sich am 15. März 2025 in ausgezeichneter Verfassung an der Börse. Der Versicherungskonzern verzeichnete am Vortag einen beachtlichen Kursanstieg von 2,12 Prozent und notiert aktuell bei 9,385 Euro. Die positive Entwicklung der letzten Wochen setzt sich damit fort - im Monatsvergleich konnte die Aktie um 6,41 Prozent zulegen. Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Jahresentwicklung mit einem Plus von 16,08 Prozent, was das wachsende Vertrauen der Anleger in den österreichischen Versicherungssektor widerspiegelt.

Anstehende Investorenveranstaltungen

In den kommenden Tagen stehen für Uniqa wichtige Termine an: Am 18. März wird der Konzern an der Morgan Stanley European Financials Conference teilnehmen, gefolgt vom NATIXIS ESG Fixed Income Virtual Forum am 26. März. Diese Veranstaltungen könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern, der aktuell 24,88 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief liegt.

