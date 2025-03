Die Vuzix Corporation verzeichnet weiterhin eine schwierige Marktphase. Der Kurs des Augmented-Reality-Spezialisten ist am 15. März mit 2,18 EUR gegenüber dem Vortag um 0,46% gefallen. Diese negative Entwicklung reiht sich in einen größeren Trend ein, da die Aktie auf Monatssicht bereits 22,61% an Wert verloren hat. Besonders bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen der kurzfristigen Abwärtsbewegung und der langfristigen Entwicklung, denn im Jahresvergleich steht immer noch ein Plus von 85,59%. Der AR-Spezialist kämpft aktuell mit Umsatzrückgängen, wie im jüngsten Earnings Call zum vierten Quartal 2024 bekannt wurde.

Kennzahlen im Fokus

Die gegenwärtigen Finanzkennzahlen der Vuzix Corporation zeigen einige Herausforderungen auf. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,3 Millionen Euro und einem aktuellen KUV von 13,23 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben überbewertet. Der negative Cash-Flow pro Aktie von -0,36 EUR spiegelt die operativen Schwierigkeiten des Unternehmens wider, während die Aktie aktuell 66,35% über ihrem 52-Wochen-Tief, aber deutlich unter dem Jahreshoch notiert.

