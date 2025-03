Die V-ZUG Holding Aktie knüpft an ihre positive Entwicklung an und verzeichnete am 14. März 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 2,03% auf 60,40 CHF. Dieser Zuwachs ist Teil einer erfreulichen Monatsentwicklung, bei der die Aktie um insgesamt 18,22% zulegen konnte. Besonders hervorzuheben ist, dass die Aktie aktuell 25,66% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was auf eine deutliche Erholung hindeutet. Die Marktkapitalisierung des Schweizer Haushaltsgeräteherstellers beläuft sich derzeit auf 402,6 Millionen Euro.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen finanziellen Kennzahlen der V-ZUG Holding zeigen interessante Perspektiven für Anleger. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,66 erscheint die Aktie nach konventionellen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt mit 6,70 in einem als günstig einzustufenden Bereich, was auf eine solide finanzielle Basis hindeutet.

