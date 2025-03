Die Standard Lithium-Aktie verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung auf dem Markt. Am 15. März 2025 notiert die Aktie bei 1,313 EUR und konnte über den letzten Monat eine Wertsteigerung von 7,01% erzielen. Im Jahresvergleich präsentiert sich das Papier mit einem Plus von 21,86% ebenfalls stark. Die Aktie des kanadischen Lithium-Explorationsunternehmens liegt aktuell 27,49% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch deutlich unter dem Jahreshöchststand.

Roth Conference als wichtiger Meilenstein

Am morgigen 16. März wird Standard Lithium an der renommierten Roth Conference teilnehmen. Diese Veranstaltung könnte für das Unternehmen, das sich auf die nachhaltige Gewinnung von Lithium aus Solelagerstätten in Arkansas spezialisiert hat, wichtige neue Impulse bringen. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,5 Millionen Euro und dem jüngsten Kursanstieg bleibt die Aktie für Anleger im Rohstoffsektor ein interessanter Wert.

