Die Akamai Technologies Aktie verzeichnete gestern einen leichten Rückgang um 0,20% auf 73,60 EUR (Stand: 15. März 2025, 12:58 Uhr). Dieser Kursrückgang reiht sich in die negative Entwicklung der letzten Wochen ein, da das Papier innerhalb des letzten Monats bereits 4,81% an Wert eingebüßt hat. Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich, der einen deutlichen Wertverlust von 26,32% aufzeigt. Dennoch konnte Akamai am 14. März einen Tagesgewinn von 2,32% verbuchen, was kurzfristig für positive Impulse sorgte. Die Aktie notiert derzeit zwar 1,95% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 38,75% unter dem Jahreshöchststand.

Jüngste Unternehmensentwicklungen

Beachtenswert sind die aktuellen Aktivitäten auf Managementebene: Aaron Ahola, Executive Vice President und General Counsel des Unternehmens, veräußerte kürzlich Aktien im Wert von 323.680 US-Dollar. Trotz des schwierigen Marktumfelds bekräftigte Guggenheim seine Kaufempfehlung für die Akamai-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 133 US-Dollar, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegt.

