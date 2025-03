Die Apple-Aktie erreichte am 13. März 2025 einen neuen Tiefstand von 193,48 EUR, was einem 6-Monats-Tief entspricht. Der aktuelle Kurs liegt bei 195,30 EUR (Stand: 15. März, 12:58 Uhr) und zeigt einen leichten Rückgang von 0,03% zum Vortag. Die Aktie des Technologieriesen verzeichnet mittlerweile einen monatlichen Verlust von 15,93%, obwohl sie im Jahresvergleich noch immer 22,64% im Plus notiert. Zudem erhielt Apple kürzlich in Indonesien Telekommunikationsgenehmigungen für iPhone 16-Modelle, nachdem das Land im vergangenen Jahr den Verkauf dieser Geräte verboten hatte.

Kennzahlen und Perspektiven

Mit einer Marktkapitalisierung von 2.944,6 Milliarden EUR bleibt Apple einer der wertvollsten Konzerne weltweit. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 31,30, was auf eine hohe Bewertung hinweist. Zuletzt zahlte das Unternehmen am 10. Februar 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,25 USD.

