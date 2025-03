Die Tupperware Brands Aktie erlebte am 14. März 2025 einen dramatischen Kurseinbruch von 58,82 Prozent und notiert nun bei 0,0028 USD. Der gestrige Absturz verschärft die ohnehin angespannte Lage des traditionsreichen Haushaltswarenherstellers. Die Aktie hat innerhalb des letzten Monats insgesamt 46,15 Prozent an Wert eingebüßt, was die fortschreitenden Schwierigkeiten des Unternehmens widerspiegelt. Bei einer Marktkapitalisierung von lediglich 9,3 Millionen Euro und einem Aktienkurs, der weit unter einem Cent liegt, stehen die Zeichen auf Sturm.

Kennzahlen im kritischen Bereich

Die finanziellen Kennzahlen malen ein zweischneidiges Bild: Einerseits deutet das extrem niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis auf eine Unterbewertung hin, andererseits spiegelt der fortgesetzte Kursverfall das schwindende Vertrauen der Anleger wider. Die einst für ihre innovativen Aufbewahrungssysteme bekannte Marke kämpft weiterhin mit massiven Herausforderungen am Markt.

