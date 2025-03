Die Monolithic Power Systems Aktie setzt ihren positiven Trend fort und verzeichnete am 15. März 2025 einen Kursanstieg von 0,44 Prozent auf 552,80 EUR. Der Halbleiterhersteller konnte besonders am 14. März einen bemerkenswerten Aufschwung verbuchen und schloss mit 556,40 EUR. In der US-amerikanischen Notierung erreichte der Kurs zuletzt 601,39 US-Dollar, was einem Plus von 4,44 Prozent entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt anzumerken, dass die Aktie im Monatsvergleich einen Rückgang von 7,22 Prozent verzeichnet.

Wichtige Termine stehen bevor

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Monolithic Power ?

Für Anleger stehen in den kommenden Tagen bedeutende Termine an. Am 20. März 2025 veranstaltet das Unternehmen seinen Investor Day, bei dem möglicherweise neue strategische Ausrichtungen präsentiert werden. Zudem ist für den 31. März ein weiterer wichtiger Termin im Finanzkalender vermerkt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,3 Milliarden Euro bleibt der auf analoge Halbleitersysteme spezialisierte Technologiekonzern ein wichtiger Akteur in seinem Segment.

Anzeige

Monolithic Power-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Monolithic Power-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Monolithic Power-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Monolithic Power-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Monolithic Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...