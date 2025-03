Die KION GROUP AG konnte im Geschäftsjahr 2024 deutliche Fortschritte verzeichnen. Der Konzern schloss am Freitag mit einem Aktienkurs von 12,27 Euro, was einem beachtlichen Tagesgewinn von 5,82% entspricht. Bemerkenswert ist, dass die Aktie damit ihr 52-Wochen-Hoch erreicht hat, während das 52-Wochen-Tief von 11,60 Euro erst am Vortag verzeichnet wurde.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte KION einen Umsatz von 11,503 Milliarden Euro, was einer leichten Steigerung gegenüber den 11,434 Milliarden Euro im Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBIT verbesserte sich deutlich auf 917,2 Millionen Euro, verglichen mit 790,5 Millionen Euro im Jahr 2023. Damit stieg die bereinigte EBIT-Marge von 6,9% auf 8,0%. Der Free Cash Flow betrug 702,0 Millionen Euro, was einen geringfügigen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 715,2 Millionen Euro darstellt. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 369,2 Millionen Euro, nach 314,4 Millionen Euro im Jahr 2023.

Effizienzprogramm soll Wettbewerbsfähigkeit stärken

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei KION GROUP ?

Zur Verbesserung der operativen Effizienz und Widerstandsfähigkeit hat KION ein Effizienzprogramm gestartet, das bis 2026 jährliche Kosteneinsparungen von etwa 140 bis 160 Millionen Euro bringen soll. Für die Umsetzung dieses Programms rechnet der Konzern mit einmaligen Aufwendungen zwischen 240 und 260 Millionen Euro im Jahr 2025.

Trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt KION eine solide Performance mit gesteigerter Profitabilität und behauptet seine Marktposition erfolgreich. Der Konzern verfolgt weiterhin seine Strategie des profitablen Wachstums und investiert kontinuierlich in Innovation und Effizienzverbesserungen.

Anzeige

KION GROUP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue KION GROUP-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten KION GROUP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für KION GROUP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

KION GROUP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...