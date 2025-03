Die Cathay Pacific Airways Aktie zeigt sich am 15. März 2025 stabil bei 1,255 EUR und verzeichnet im Monatsvergleich ein Plus von 1,21%. Die Hongkonger Fluggesellschaft konnte am vergangenen Mittwoch eine moderate Gewinnsteigerung von 1% melden. Im Jahresvergleich hat sich das Wertpapier mit einem Zuwachs von 20,91% positiv entwickelt und liegt aktuell 29,28% über seinem 52-Wochen-Tief, jedoch noch 7,57% unter dem 52-Wochen-Hoch.

Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cathay Pacific Airways ?

Mit einer Marktkapitalisierung von 8,1 Milliarden Euro bleibt die Bewertung der Fluggesellschaft interessant. Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 von 8,72 sowie ein niedriges Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,31. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,09, was nach gängigen Bewertungsmaßstäben auf eine günstige Preisbildung hinweist.

Anzeige

Cathay Pacific Airways-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cathay Pacific Airways-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Cathay Pacific Airways-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cathay Pacific Airways-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cathay Pacific Airways: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...