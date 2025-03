Die finnische Valmet Oyj konnte am 14. März 2025 positive Impulse am Aktienmarkt verzeichnen. Der Industriekonzern, spezialisiert auf Lösungen für die Zellstoff-, Papier- und Energieindustrie, erhielt einen bedeutenden Auftrag für eine Presswalze in Deutschland. Dieser Geschäftsabschluss unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach den Technologielösungen des Unternehmens und trug zur jüngsten Kurssteigerung bei. Die Aktie notierte am 15. März bei 27,80 EUR, was einem Zuwachs von 0,04% gegenüber dem Vortag entspricht. Auf Monatssicht konnte das Papier sogar um 2,91% zulegen.

Positive Jahresentwicklung vor Hauptversammlung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Valmet Oyj ?

Mit einer Marktkapitalisierung von 5,1 Milliarden Euro präsentiert sich Valmet in solider Verfassung. Im Jahresvergleich weist die Aktie eine erfreuliche Entwicklung von +12,14% auf. Für Anleger dürfte die am 26. März 2025 anstehende Jahreshauptversammlung von besonderem Interesse sein, bei der möglicherweise weitere Unternehmensentwicklungen und Strategien vorgestellt werden.

Anzeige

Valmet Oyj-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Valmet Oyj-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Valmet Oyj-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Valmet Oyj-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Valmet Oyj: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...