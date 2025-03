DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Nvidia unter Druck, Applaus für Rheinmetall, wichtiges Update von BrandPilot AI

Frankfurt (pta/16.03.2025/08:30) - Die US-Aktienmärkte verzeichneten zuletzt deutliche Kursverluste. Auslöser waren Befürchtungen, dass die Trump-Administration zu wirtschaftspolitischen Maßnahmen bereit sein könnte, die kurzfristige konjunkturelle Störungen und eine höhere Inflation in Kauf nehmen. Zu den größten Verlierern zählten Technologiewerte wie Nvidia. Die Aktie (ISIN: US67066G1040) gilt unter Marktexperten mittlerweile als günstig bewertet. In Deutschland sorgt dagegen Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) für positive Stimmung. Die Aktie des Rüstungskonzerns zählt nach wie vor zu den Favoriten der Analysten. Im Nebenwertesegment gibt es interessante Neuigkeiten von BrandPilot AI (ISIN: CA1053241073). Der Anbieter von KI-gesteuerten Anwendungen für digitales Marketing macht Influencer-Marketing noch effektiver.

Nvidia: Analysten sehen nach Kursverlusten Potenzial

Nvidia, einst Liebling der Anleger im Bereich künstliche Intelligenz, hat zuletzt einen bemerkenswerten Kurssturz hinnehmen müssen. Trotz eines Umsatzwachstums von 114 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um mehr als 16 Prozent gefallen. Das US-Finanzmagazin Barrons fragt sich nun, ob dieser Rückgang gerechtfertigt ist und verweist auf die Bewertung der Aktie (ISIN: US67066G1040). Derzeit, so der Bericht, werde die Aktie mit dem 23,3-fachen des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns pro Aktie gehandelt, was unter dem historischen Durchschnitt der letzten fünf Jahre von 40 liege. Überraschenderweise, so Barrons, sei Nvidia inzwischen günstiger bewertet als viele andere Technologieunternehmen. Unter den sogenannten "Magnificent Seven", den Technologieaktien, die die KI-Rallye in den Jahren 2022 bis 2024 angeführt haben, ist Nvidia nunmehr das zweitgünstigste Mitglied. Nur Alphabet ist mit dem 17,9-fachen der erwarteten Gewinne noch günstiger bewertet. Analyst Aaron Rakers von Wells Fargo bleibt optimistisch für die Nvidia-Aktie, stuft sie weiterhin mit 'Overweight' ein und bestätigt das Kursziel von 185 US-Dollar.

Rheinmetall: Positive Analystenkommentare

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) gehört seit Monaten zu den Top-Performern im DAX. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns mehr als 100 Prozent zugelegt. Am 12. März 2025 legte das Unternehmen seinen Geschäftsbericht 2024 vor. Demnach hat sich der operative Free Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten (OFCF) im vergangenen Jahr auf 1.045 Millionen Euro nahezu verdreifacht (2023: 356 Millionen Euro). Angesichts dieser Entwicklung hat die Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel bei 1.410 Euro belassen. Auch die DZ Bank ist von der Aktie überzeugt und bleibt bei ihrer Kaufempfehlung. Rheinmetall bleibe einer der wachstumsstärksten und zugleich einer der profitabelsten Rüstungskonzerne, heißt es in einer Studie vom 12. März 2025. Die verschärfte und volatile geopolitische Sicherheitslage und das gerade erst begonnene Streben der Europäer nach verbesserten Verteidigungsfähigkeiten sollten zu einem weiteren und längerfristigen Anstieg der Nachfrage nach Wehrtechnik und einem veränderten Investoreninteresse führen.

BrandPilot AI setzt Maßstäbe beim Influencer-Marketing

BrandPilot AI, ein aufstrebender Anbieter von KI-gesteuerter Marketing- und Werbetechnologie, hat seine Influencer-Marketing-Plattform Spectrum IQ" umfassend aktualisiert. Die Verbesserungen zielen darauf ab, die Identifizierung von Influencern und die Analyse von Marken noch effizienter zu gestalten. Mit den neuen Funktionen können Nutzer relevante Influencer auf Social-Media-Plattformen aufspüren, trendige Inhalte verfolgen und tiefere Einblicke in die Performance ihrer Marken gewinnen. Das Update ermöglicht beispielsweise die direkte Suche nach Snapchat-Influencern anhand wichtiger Metriken wie Anzahl der Aufrufe, Standort, Interessen und Anzahl der Follower. "Viele Kreative, Marketer und Agenturen finden es schwierig, mit den Anforderungen des Social Media Marketings Schritt zu halten", sagt Mina. "Mit KI-Lösungen wie Spectrum IQ können Kunden die Erstellung von Inhalten, Workflows und die Planung optimieren und die Effizienz von Kampagnen in sozialen Kanälen steigern." BrandPilot AI ist ein junges Unternehmen, das KI-gesteuerte Werbetechnologie entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz im kanadischen Toronto. Es bedient Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Israel und China. Zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie ist BrandPilot AI an die Börse gegangen (ISIN: CA1053241073).

