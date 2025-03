Der Luxuswohnbaukonzern erhöht trotz Gewinnrückgang seine Quartalsdividende um 9%, während er mit Immobilienmarktherausforderungen und Kursverlusten kämpft.

Toll Brothers verzeichnete im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,75 US-Dollar, womit das Unternehmen die Analystenerwartungen verfehlte. Diese Abweichung wurde hauptsächlich durch Wertminderungen und Verzögerungen bei Immobilienverkäufen verursacht. Die Aktie des Luxuswohnbauunternehmens notiert aktuell bei 96,04 € und liegt damit knapp über dem 52-Wochen-Tief von 94,98 €. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Rückgang von 18,58% innerhalb der letzten 30 Tage, was die aktuellen Herausforderungen im Marktumfeld widerspiegelt.

Trotz der Gewinnherausforderungen kündigte Toll Brothers eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende um 9% auf 0,25 US-Dollar pro Aktie an. Dies markiert das fünfte Jahr in Folge mit Dividendensteigerungen und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Aktionärsrendite, ungeachtet der herausfordernden Marktsituation. Die Dividendenerhöhung erfolgt in einem schwierigen Umfeld, in dem die Aktie seit Jahresbeginn einen Wertverlust von 20,89% verzeichnet hat.

Expansionsstrategien trotz Marktdruck

Toll Brothers setzt seine Expansionsstrategie mit neuen Luxuswohnprojekten fort. In Cypress, Texas, entwickelt das Unternehmen eine neue Phase des Projekts Dunham Pointe mit 27 Grundstücken, die jeweils 60 Fuß breit sind und Häuser ab dem oberen 500.000-US-Dollar-Bereich anbieten. In Loveland, Colorado, entsteht die Gemeinde Riano Ridge mit Häusern zwischen 3.358 und über 4.821 Quadratfuß zu Preisen ab 900.000 US-Dollar. Zudem plant Toll Brothers in Carmel, New York, die Masterplan-Gemeinde Overlook mit 300 Häusern in drei Kollektionen, darunter Optionen speziell für aktive Erwachsene ab 55 Jahren, mit Preisen ab 599.995 US-Dollar.

Der Hausbausektor steht vor mehreren Herausforderungen, darunter steigende Grundstückspreise, verstärkter Wettbewerb durch höhere Bestandsniveaus und erhöhte Hypothekenzinsen. Die Aktie von Toll Brothers liegt derzeit 23,53% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was die anhaltenden Schwierigkeiten im Luxusimmobiliensektor unterstreicht. Besonders der Abstand von fast 40% zum 52-Wochen-Hoch von 160,00 € verdeutlicht den erheblichen Kursrückgang der vergangenen Monate.

Nichtsdestotrotz sehen einige Analysten Toll Brothers aufgrund seiner Bewertung und strategischen Positionierung positiv, insbesondere in Märkten wie Südkalifornien, wo ein Wiederaufbauboom zu verzeichnen ist. Die Herausforderungen durch Erschwinglichkeitsprobleme und steigende Bestände beeinflussen jedoch weiterhin die Verkäufe, besonders im unteren Preissegment.

