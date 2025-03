Die Red Cat Holdings Aktie verzeichnete am 15. März einen Rückgang von 0,96% auf 5,15 EUR im Vergleich zum Vortag. Der auf Drohnentechnologie spezialisierte Konzern aus Puerto Rico setzt damit seinen negativen Trend fort - innerhalb des letzten Monats verlor das Wertpapier bereits 13,81% an Wert. Besonderes Augenmerk verdient die aktuelle Bewertungssituation: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 24,72 scheint die Aktie derzeit verhältnismäßig hoch bewertet, was bei vielen Marktbeobachtern für Zurückhaltung sorgt.

Quartalszahlen im April erwartet

Anleger richten ihren Blick nun auf den 8. April 2025, wenn Red Cat Holdings seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlichen wird. Angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung von 453,8 Millionen Euro und eines negativen Cash-Flows pro Aktie von -0,22 EUR dürften diese Zahlen für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.

