Mit Spannung erwarten Anleger die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nio am 21. März 2025. Der chinesische Elektrofahrzeughersteller wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren, was möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs liefern könnte. Die Aktie verzeichnete am vergangenen Freitag einen Kursanstieg im New Yorker Handel und notiert aktuell bei 4,493 EUR (Stand: 15. März). Innerhalb des letzten Monats konnte das Papier um 0,79% zulegen, liegt jedoch auf Jahressicht mit einem Minus von 13,48% immer noch deutlich unter seiner Bestform.

Marktposition und finanzielle Kennzahlen

Die Börsenkapitalisierung des Premium-E-Auto-Herstellers beträgt derzeit 8,7 Milliarden Euro bei 1,9 Milliarden ausstehenden Aktien. Obwohl Nio mit seinen Modellreihen ET7, EC6, ES8, ES6 und EP9 zu den führenden chinesischen Elektromobilanbietern zählt, spiegeln die finanziellen Kennzahlen weiterhin die Herausforderungen der Wachstumsphase wider. Der aktuelle Kurs liegt zwar 26,21% über dem 52-Wochen-Tief, aber gleichzeitig noch 56,48% unter dem Jahreshöchststand.

