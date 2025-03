Der kanadische Edelmetallkonzern verstärkt sein finanzielles Fundament durch verlängerte Betriebszeiten in New Afton und Rainy River bei gleichzeitig starker Kursentwicklung.

New Gold Inc. (NGD) hat bedeutende betriebliche Aktualisierungen bekannt gegeben, darunter die Verlängerung der Minenlebensdauer sowohl bei den Betrieben New Afton als auch Rainy River. Diese Verlängerungen sollen in den nächsten drei Jahren zu einem verbesserten Free-Cashflow-Profil führen. Die Aktie schloss am Freitag bei 2,94 Euro, was einem Jahresgewinn von beeindruckenden 88,27% entspricht. Trotz eines leichten Tagesrückgangs von 1,74% liegt die Aktie nur knapp 2,84% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 3,02 Euro.

Bei der New Afton Mine hat das Unternehmen zusätzliche Mineralreserven identifiziert, die die Lebensdauer der Mine um mehrere Jahre verlängern. Diese Erweiterung wird voraussichtlich einen positiven Beitrag zur Produktion und zum Cashflow von New Gold leisten. Auch die Rainy River Mine verzeichnete einen Anstieg der Mineralreserven, was zu einer verlängerten Minenlebensdauer führt. Diese Entwicklung soll die gesamte Produktionskapazität und Finanzleistung des Unternehmens stärken.

Finanzielle Aussichten

Die Verlängerungen der Minenlebensdauer beider Betriebe werden voraussichtlich in den nächsten drei Jahren erhebliche freie Cashflows für New Gold generieren. Dieser positive Cashflow dürfte die Finanzlage des Unternehmens stärken und Flexibilität für Schuldenabbau, Reinvestitionen in den Betrieb und potenzielle Aktionärsrenditen bieten. Die strategische Positionierung ist besonders relevant angesichts der starken Performance der Aktie, die seit ihrem 52-Wochen-Tief von 1,46 Euro im März 2024 eine Steigerung von über 101% verzeichnet hat.

Die Betriebsentwicklungen positionieren New Gold günstig innerhalb der Bergbauindustrie. Die verlängerten Minenlebenszeiten bei New Afton und Rainy River bieten nicht nur einen längeren Produktionszeitraum, sondern auch einen Puffer gegen Marktvolatilität, indem sie eine nachhaltige Produktion und Einnahmequellen sicherstellen. Dies spiegelt sich im technischen Bild wider, da der Aktienkurs derzeit mehr als 20% über seinem 200-Tage-Durchschnitt liegt - ein Indikator für einen starken mittelfristigen Aufwärtstrend.

