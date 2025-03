Die AT&T-Aktie verzeichnete am 14. März 2025 einen positiven Trend und überschritt mit 24,35 EUR die wichtige 38-Tage-Linie. Der Telekommunikationsriese konnte am selben Tag zudem einen leichten Anstieg von 0,35% auf 24,09 EUR erzielen. Am US-amerikanischen Aktienmarkt zeigte sich das Papier ebenfalls fester und erreichte 26,31 US-Dollar. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt beachtliche 175,2 Milliarden Euro bei 7,2 Milliarden ausstehenden Aktien.

Aktuelle Entwicklung und Kennzahlen

Der jüngste Kurs vom 16. März lag bei 24,30 EUR und blieb damit gegenüber dem Vortag unverändert. Trotz eines Monatsverlusts von 7,85% steht die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 55,07% deutlich besser da und notiert derzeit 39,14% über ihrem 52-Wochen-Tief. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15,93, während die letzte Quartalsdividende am 10. Januar 2025 bei 0,28 USD lag.

