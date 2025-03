Der Intralogistik-Konzern verbessert seine Rentabilität erheblich und führt ein strategisches Effizienzprogramm ein, das bis 2026 jährlich bis zu 160 Millionen Euro einsparen soll.

Die Kion Group konnte im Geschäftsjahr 2024 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnen. Der Umsatz belief sich auf 11,503 Milliarden Euro, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders deutlich fiel die Verbesserung beim bereinigten EBIT aus, das auf 917,2 Millionen Euro anstieg und damit eine Marge von 8,0% erreichte. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 369,2 Millionen Euro. Die Aktie des Intralogistik-Spezialisten schloss am vergangenen Freitag mit einem Plus von 6,01% bei 45,49 Euro.

Um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken, hat Kion ein umfassendes Effizienzprogramm gestartet. Diese strategische Initiative soll bis 2026 jährliche Kosteneinsparungen zwischen 140 und 160 Millionen Euro erzielen. Für die Implementierung dieses Programms kalkuliert der Konzern mit einmaligen Aufwendungen in Höhe von 240 bis 260 Millionen Euro im Jahr 2025.

Positive Marktentwicklung und Analysteneinschätzung

Die Kion-Aktie zeigt sich in einer robusten Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 36,31 Euro (Abstand: 25,27%) befindet sich die Aktie in einem technisch starken Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits um beachtliche 44,14% zulegen. Auch im 30-Tage-Vergleich steht ein Plus von 17,42% zu Buche.

Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Analysteneinschätzungen wider. Jefferies hat das Kursziel für Kion von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vom aktuellen 52-Wochen-Tief bei 30,80 Euro, das im September 2024 erreicht wurde, hat sich die Aktie inzwischen um nahezu 50% entfernt.

Strategische Positionierung trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten

Trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Herausforderungen demonstriert Kion eine solide Performance mit gesteigerter Profitabilität und behauptet seine Marktposition erfolgreich. Das Unternehmen verfolgt konsequent seine Strategie des profitablen Wachstums und setzt dabei auf kontinuierliche Verbesserungen der Unternehmenseffizienz.

Die Kombination aus verbesserter operativer Performance und strategischen Maßnahmen zur Kostensenkung bildet eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Mit dem neuen Effizienzprogramm reagiert Kion proaktiv auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Branche für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen.

