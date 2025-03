Die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten PDD Holdings, Mutterkonzern von Pinduoduo, zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld bemerkenswert stabil. Mit dem aktuellen Kurs von 112,75 EUR (Stand: 16. März 2025) verzeichnet das Papier eine monatliche Wertsteigerung von 2,50%. Beachtenswert ist die solide Finanzlage des Unternehmens, was sich in einem niedrigen aktuellen KGV von 9,27 für das laufende Jahr widerspiegelt - ein Wert, der deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt und auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet.

Anstehende Quartalszahlen im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Pinduoduo ?

Am 20. März 2025 wird PDD Holdings die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Anleger richten ihren Blick auf diese Präsentation, da sie wichtige Einblicke in die jüngste Geschäftsentwicklung des Unternehmens liefern wird. Mit einer Marktkapitalisierung von 156,9 Milliarden Euro bleibt Pinduoduo einer der bedeutendsten Akteure im chinesischen E-Commerce-Sektor und setzt weiterhin auf sein innovatives Konzept des sozialen Einkaufens.

Anzeige

Pinduoduo-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Pinduoduo-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Pinduoduo-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Pinduoduo-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Pinduoduo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...