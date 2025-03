Die Dell Technologies Aktie verzeichnete am 16. März 2025 einen Kurs von 87,54 EUR und zeigte keine Veränderung zum Vortag, steht jedoch im Monatsvergleich mit einem Rückgang von 11,64 Prozent unter Druck. Der Technologiekonzern, der weltweit zu den führenden Computersystemunternehmen zählt, erwartet trotz dieser Kursschwäche überdurchschnittliche Gewinne durch geplante Kosteneinsparungen und ein steigendes Auftragsvolumen. Mit einer Marktkapitalisierung von 31,4 Milliarden Euro und bemerkenswert günstigen Bewertungskennzahlen - darunter ein aktuelles KGV von 9,78 und ein KUV von 0,35 - erscheint die Aktie nach finanziellen Maßstäben unterbewertet.

Vierteljährliche Dividende ausgezahlt

Dell Technologies schüttete zuletzt am 22. Januar 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,45 USD aus. Trotz des Jahresverlusts von 11,02 Prozent liegt die Aktie derzeit 9,12 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Stabilisierung hindeutet. Der Konzern profitiert weiterhin von seinem direkten Vertriebsmodell und der steigenden Nachfrage nach IT-Infrastrukturlösungen, was die langfristigen Wachstumsaussichten positiv beeinflusst.

