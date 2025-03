Die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Norwegian Cruise Line verzeichnet weiterhin eine negative Entwicklung. Am 15. März 2025 setzte sich der Abwärtstrend fort, während der Kurs am 16. März bei 17,56 EUR verharrte. Besonders besorgniserregend ist der erhebliche Monatsverlust von 19,74 Prozent, der die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens widerspiegelt. Trotz einer Position von 26,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief bleibt der Wert mit 60,17 Prozent deutlich unter seinem Jahreshoch, was die anhaltende Volatilität des Titels verdeutlicht.

Fundamentaldaten zeigen gemischtes Bild

Die aktuellen Kennzahlen der Norwegian Cruise Line präsentieren ein durchwachsenes Bild für potenzielle Anleger. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,79 und einem berechneten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,21 erscheint die Aktie auf den ersten Blick unterbewertet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 3,64, was auf Basis von Branchendurchschnitten als verhältnismäßig niedrig einzuordnen ist. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 7,5 Milliarden Euro.

