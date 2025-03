Die Unternehmensleitung von DexCom Inc. hat in den vergangenen Tagen erhebliche Aktienverkäufe getätigt. CEO Kevin Sayer trennte sich am 12. März 2025 von 32.498 Aktien im Gesamtwert von 2,29 Millionen US-Dollar. Zeitgleich veräußerten weitere Führungskräfte des Diabetes-Technologieunternehmens beträchtliche Anteile: COO Jacob Steven Leach verkaufte 14.076 Aktien (990.670 US-Dollar), Chefjurist Michael Jon Brown 13.000 Aktien (914.941 US-Dollar) und Finanzvorstand Jereme M. Sylvain Anteile im Wert von über 844.000 US-Dollar.

Aktuelle Marktentwicklung

Die DexCom-Aktie notiert aktuell bei 64,47 EUR (Stand: 16. März 2025) und verzeichnet einen beachtlichen Monatsverlust von 24,30 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Glukoseüberwachungsspezialisten beläuft sich derzeit auf 25,4 Milliarden EUR. Mit einem aktuellen KGV von 43,72 und einem KUV von 6,25 liegt die Bewertung über dem Branchendurchschnitt.

