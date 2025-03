Die Compagnie de Saint-Gobain verzeichnete in der vergangenen Woche eine beachtliche Marktentwicklung. Am 14. März 2025 konnte der französische Baustoffhersteller einen deutlichen Kursanstieg verbuchen, gefolgt von einem starken Handelsabschluss am Freitag mit 101,65 Euro, was einem Tagesplus von 3,39% entspricht. Die Aktie notiert derzeit bei 101,58 Euro (Stand: 16. März, 19:00 Uhr) und liegt damit nur minimal (-0,05%) unter dem Freitagsschlusskurs. Bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 45,30% sowie der Monatszuwachs von 5,18%.

Finanzkennzahlen zeigen solide Basis

Mit einer Marktkapitalisierung von 52,8 Milliarden Euro gehört Saint-Gobain zu den Schwergewichten der Baubranche. Das für 2025 prognostizierte KGV von 14,29 deutet auf eine angemessene Bewertung hin, während die Aktie aktuell 32,38% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Kurs noch 5,59% unter seinem Jahreshöchststand, was weiteres Potenzial andeutet.

