Die OCI Aktie setzt ihren volatilen Kurs fort. Nach einem deutlichen Rückgang von 1,98 Prozent am 14. März 2025, als die Aktie bei 11,12 Euro schloss, ist eine leichte Stabilisierung erkennbar. Am 16. März notierte der Wert bei 11,10 Euro, was einem marginalen Tagesverlust von 0,05 Prozent entspricht. Der niederländische Düngemittel- und Chemieproduzent zeigt damit im Monatsverlauf einen leichten Rückgang von 0,20 Prozent, konnte jedoch im Jahresvergleich ein Plus von 3,06 Prozent verzeichnen. Bemerkenswert bleibt die Position 16,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Finanzkennzahlen im Blick

Die aktuellen Finanzmetriken des Unternehmens zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt derzeit bei 1,20, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 3,37 einen vergleichsweise niedrigen Wert aufweist. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Milliarden Euro bleibt OCI ein bedeutender Akteur im Bereich der Düngemittel- und Chemieindustrie.

