Der Ölfeld-Dienstleister Halliburton verzeichnet derzeit gemischte Signale am Markt. Mit einem aktuellen Kurs von 22,92 EUR (Stand: 16. März 2025) liegt die Aktie zwar 5,12% über ihrem 52-Wochen-Tief, hat jedoch im vergangenen Monat 9,83% an Wert eingebüßt. Bemerkenswert ist die Beständigkeit in der Unternehmensführung, denn wie am 15. März bekannt wurde, bleibt die Zusammensetzung des Managements unverändert - ein Zeichen von Kontinuität in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Institutionelle Anleger halten weiterhin einen dominanten Anteil von 86% am Unternehmen, was den Aktienkurs besonders empfindlich auf deren Handlungen reagieren lässt.

Finanzkennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Mit einer Marktkapitalisierung von 20 Milliarden Euro und einem niedrigen KGV von 7,96 wirkt die Aktie nach fundamentalen Maßstäben unterbewertet. Die vierteljährliche Dividende wurde am 5. März 2025 unverändert bei 0,17 USD ausgezahlt, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht, trotz der negativen Kursentwicklung von -33,83% im Jahresvergleich.

