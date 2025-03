Die HAEMATO Aktie verzeichnete am 16. März 2025 einen weiteren Kursrückgang und schloss bei 11,08 EUR, was einem Minus von 0,23% zum Vortag entspricht. Der Pharmawertpapier-Titel setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort. Innerhalb des letzten Monats verlor die Aktie bereits 4,10% an Wert. Besonders besorgniserregend erscheint die Jahresentwicklung mit einem Kursverlust von 35,84%. Trotz der aktuellen Position von 9,71% über dem 52-Wochen-Tief bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch mit 72,46% erheblich.

Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei HAEMATO ?

Angesichts einer Marktkapitalisierung von lediglich 24,7 Millionen Euro weist die HAEMATO AG derzeit attraktive Bewertungskennzahlen auf. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,10, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 1,28 liegt. Diese Werte liegen deutlich unter dem Branchendurchschnitt und könnten auf eine Unterbewertung des im Pharmabereich tätigen Unternehmens hindeuten.

Anzeige

HAEMATO-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue HAEMATO-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten HAEMATO-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für HAEMATO-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

HAEMATO: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...