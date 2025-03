Analyse des PowerShares EQQQ ETF zeigt 14%-Einbruch im Monatsvergleich trotz positiver Jahresbilanz - Technologielastige Zusammensetzung prägt Kursentwicklung

Der PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF, der die Wertentwicklung des Nasdaq-100 Index nachbildet, notierte am vergangenen Freitag bei einem Schlusskurs von 441,45 Euro. Damit verzeichnet der ETF im 30-Tage-Vergleich einen deutlichen Rückgang von 14,26 Prozent, während er auf Jahressicht noch ein Plus von 9,15 Prozent aufweist. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 520,30 Euro, das im Februar erreicht wurde, beträgt mittlerweile mehr als 15 Prozent.

Der ETF bildet die Wertentwicklung der 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen ab, die an der NASDAQ-Börse gelistet sind. Die Verwaltung erfolgt durch Invesco Global Asset Management DAC. Der in Irland ansässige Fonds wurde am 2. Dezember 2002 aufgelegt und hat sich seitdem als wichtiges Instrument für Anleger etabliert, die Zugang zu den führenden NASDAQ-Titeln suchen.

Portfolio und Sektorengewichtung

Das Portfolio des ETF ist erwartungsgemäß stark auf Technologieunternehmen ausgerichtet, was der Zusammensetzung des Nasdaq-100 Index entspricht. Zu den wichtigsten Positionen gehören:

Apple: 9,80%

NVIDIA Corp.: 8,52%

Microsoft Corp.: 8,12%

Amazon.com, Inc.: 5,97%

Broadcom: 4,64%

Diese fünf Spitzenpositionen machen zusammen etwa 37 Prozent des Fondsvermögens aus. Die starke Konzentration auf den Technologiesektor spiegelt sich auch in der aktuellen Marktvolatilität wider, die auf 30-Tage-Basis annualisiert bei 20,02 Prozent liegt.

Anlageperspektive

Die jüngste Kursentwicklung zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen verschiedenen Zeithorizonten. Während der ETF im Wochenvergleich nahezu unverändert blieb (+0,44%), liegt er seit Jahresbeginn mit 11,61 Prozent im Minus. Der deutliche Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt von 494,39 Euro (-10,71%) verdeutlicht den kurzfristigen Abwärtstrend. Gleichzeitig notiert der ETF jedoch 12,96 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 390,80 Euro vom April 2024.

Der relativ hohe RSI-Wert von 76,4 deutet auf eine mögliche Überkauftheit des Marktes hin. Die jährliche Kostenquote des ETF beträgt 0,30 Prozent, was im Branchenvergleich als wettbewerbsfähig gilt. Der PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio großer nicht-finanzieller Unternehmen der NASDAQ zu investieren, wobei die Performance eng mit der Entwicklung des Technologiesektors verknüpft ist.

