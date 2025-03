Der Gaming-Gigant steigert seinen Umsatz um 32% auf 988,2 Millionen Dollar, kämpft jedoch mit Nettoverlusten und vorsichtigen Prognosen für das kommende Geschäftsjahr.

Roblox verzeichnete am Freitag einen Schlusskurs von 56,51 €, was gleichzeitig dem 52-Wochen-Hoch entspricht. Das Unternehmen konnte damit einen Abstand von 1,40% zum 52-Wochen-Tief von 55,73 € aufbauen.

Im jüngsten Quartalsbericht meldete Roblox einen Umsatz von 988,2 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 32% im Jahresvergleich entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklung verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 219,6 Millionen Dollar, was die anhaltenden Herausforderungen bei der Profitabilität verdeutlicht.

Zurückhaltende Prognose für 2025

Die vorsichtige Prognose von Roblox für das Geschäftsjahr 2025 hat bei Marktteilnehmern Bedenken ausgelöst. Das Unternehmen rechnet mit Buchungen zwischen 5,20 und 5,30 Milliarden Dollar, was leicht unter den Erwartungen der Analysten liegt. Diese zurückhaltende Aussicht inmitten einer sich verlangsamenden Spieleindustrie hat zu Kursschwankungen beigetragen.

Die Wettbewerbslandschaft im Gaming-Sektor verschärft sich zunehmend. Insbesondere kommende Titel wie Grand Theft Auto 6 (GTA 6) könnten Auswirkungen auf den Marktanteil von Roblox haben. Die erwarteten Funktionen für nutzergenerierte Inhalte bei GTA 6, könnten besonders die ältere Nutzerbasis von Roblox ansprechen und damit eine Wettbewerbsbedrohung darstellen.

Jüngste institutionelle Investitionen deuten dennoch auf Vertrauen in die langfristigen Aussichten von Roblox hin. So erwarb New York Life Investment Management LLC im vierten Quartal 9.220 Aktien, was eine strategische Investition in das Wachstumspotenzial des Unternehmens darstellt.

