Der spanische Edelstahlkonzern verbucht nach der Integration von Haynes International deutliche Kursgewinne und erhält positive Bewertungen führender Finanzanalysten.

Die Acerinox-Aktie notiert aktuell bei 11,25 Euro und verzeichnet seit Jahresbeginn einen beachtlichen Anstieg von knapp 16 Prozent. Der spanische Edelstahlproduzent konnte auch im Jahresvergleich mit einem Plus von 16,32 Prozent überzeugen und nähert sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 11,82 Euro, das Anfang März erreicht wurde.

Acerinox schloss im November 2024 die Übernahme des US-Unternehmens Haynes International erfolgreich ab. Diese strategische Akquisition erweitert das Portfolio im Bereich hochlegierter Legierungen und verstärkt gleichzeitig die Präsenz des Unternehmens auf dem nordamerikanischen Markt. Die Übernahme scheint bei Anlegern gut anzukommen, wie der deutliche Kursanstieg von über 33 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 8,41 Euro Ende Oktober 2024 zeigt.

Positive Analystenbewertungen stützen Kursentwicklung

Die positive Entwicklung der Acerinox-Aktie wird durch optimistische Einschätzungen von Analysten untermauert. JPMorgan erhöhte am 9. März 2025 sowohl die Einstufung als auch das Kursziel für den Edelstahlproduzenten. Nur wenige Tage zuvor, am 5. März, stufte auch Jefferies die Aktie auf "Buy" herauf und setzte das Kursziel auf 13,00 Euro an.

Die Aktie bewegt sich derzeit deutlich über dem mittelfristigen Trend, wie der Abstand von 8,04 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt zeigt. Noch deutlicher ist die Outperformance gegenüber dem langfristigen 200-Tage-Durchschnitt, den der Kurs um mehr als 16 Prozent übertrifft. Diese technischen Indikatoren unterstreichen die positive Dynamik des Titels, wenngleich der RSI-Wert von 32,3 darauf hindeutet, dass sich die Aktie einer überverkauften Zone nähert.

