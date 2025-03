EQS-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SURTECO GROUP SE: Vorläufiges Ergebnis



17.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SURTECO GROUP SE: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 - Konzernumsatz steigt um 3 % auf 856,6 Mio. €; EBITDA adjusted steigt um 10% auf 95,3 Mio. €; EBITDA reported steigt von 66,6 Mio. € auf 94,4 Mio. € (+42 %) Buttenwiesen, 17. März 2025 - Die SURTECO GROUP SE hat nach Vorlage vorläufiger, noch untestierter Zahlen einen Konzernumsatz von 856,6 Mio. € erreicht. Da die erworbenen Geschäftsbereiche von Omnova erstmals ganzjährig konsolidiert wurden (im Vorjahr für 10 Monate) liegt dieser Wert trotz der sehr schwachen Nachfrage in unseren Branchen um 3 % über dem Vorjahresumsatz von 835,1 Mio. €. Das Umsatzziel von 860 bis 910 Mio. € wurde unwesentlich unterschritten. Gänzlich im Rahmen der Erwartungen verlief die Ergebnisentwicklung. Das vorläufige Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern (EBITDA) beträgt 94,4 Mio. € (Vorjahr: 66,6 Mio. €). Abzüglich von einmaligen Sondereffekten wie Akquisitions- und Integrationskosten, Beratungskosten, Rückstellungen für Personalmaßnahmen und PPA Step-up Vorräte, beträgt das EBITDA adjusted 95,3 Mio. € nach 86,4 Mio. € im Vorjahr und liegt damit nahezu exakt in der Mitte der Prognose von 85 bis 105 Mio. €. Das vorläufige Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) stieg um 326 % auf 34,5 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €). "Die Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2024 waren erneut sehr ungünstig. Insbesondere die Nachfrage kam einmal mehr einfach nicht in Schwung. Vor diesem Hintergrund ist es uns jedoch durch interne Anstrengungen gelungen, in 2024 ein ordentliches operatives Ergebnis zu erzielen. Insofern sehen wir uns gut aufgestellt, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen" so Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE. Der Geschäftsbericht 2024 wird am 29. April 2025 veröffentlicht.

Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.500 Mitarbeiter-/innen an weltweit 26 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 857 Mio. €, davon 19 % in Deutschland, 37 % im europäischen Ausland und weitere 44 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Kontakt: SURTECO GROUP SE

Martin Miller

Investor Relations

T: +49 8274 9988-508

www.surteco.com

ir@surteco.com









17.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com