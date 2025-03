Ein führungskräftiger Neueinsteiger investiert bei American Express eine Million Dollar, während das Unternehmen durch strategische Zukäufe sein Angebot erweitert.

Bei American Express (ISIN: US0258161092) haben sich kürzlich mehrere Entwicklungen ereignet, die Einblick in die aktuelle Marktposition und zukünftige Aussichten des Unternehmens geben.

Michael J. Angelakis, ein neu ernannter Direktor bei American Express, erwarb am 7. März 2025 3.700 Aktien für rund 1 Million Dollar. Diese Transaktion stellt den ersten offenen Insiderkauf für das Unternehmen im Jahr 2025 dar. Angelakis, der als Vorsitzender und CEO der Atairos Group tätig ist, tätigte den Kauf über ein persönliches Konto, was auf ein starkes persönliches Vertrauen in den Wert des Unternehmens trotz der jüngsten Aktienentwicklung hindeutet.

Ende Januar 2025 meldete American Express robuste Ergebnisse für das vierte Quartal und kündigte eine Erhöhung der Dividende an. Dennoch ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um etwa 12% gefallen und hat damit schlechter abgeschnitten als der S&P 500 Index. Zu den Faktoren, die zu diesem Rückgang beigetragen haben, zählen wahrgenommene Schwächen in den Zukunftsprognosen und Bedenken hinsichtlich einer möglichen Konjunkturabschwächung, die die Konsumausgaben beeinträchtigen könnte.

Strategische Übernahme zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei American Express ?

Am 6. März 2025 gab American Express eine Vereinbarung zur Übernahme von Center bekannt, einem Unternehmen, das sich auf Software für Ausgabenmanagement spezialisiert hat. Diese Akquisition zielt darauf ab, Centers Lösungen mit den Firmen- und Kleinunternehmenskarten von American Express zu integrieren und so eine nahtlose Plattform für das Ausgabenmanagement zu schaffen. Das Ziel besteht darin, den Wert im gesamten Prozess der kommerziellen Kartenzahlungen zu steigern, von der Kartenauswahl und Prämien bis hin zur automatisierten Buchhaltung und Abrechnung.

Die Analysten haben kürzlich ihre Bewertungen für American Express angepasst. Am 14. März 2025 stufte Baird die Aktie von "underperform" auf "neutral" hoch und verwies dabei auf einen anhaltenden Marktausverkauf, der es schwierig machte, angesichts der starken Marke und Kundenbasis des Unternehmens pessimistisch zu bleiben. Die Firma stellte fest, dass zwar Bewertungsbedenken bestehen bleiben, der aktuelle Preis jedoch ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Szenario widerspiegelt.

Betriebliche Änderungen mit Auswirkungen auf Kunden

American Express hat mehrere Änderungen an seinem Kundenangebot vorgenommen. Das Unternehmen hat bestimmte Vorteile gestrichen, wie die Möglichkeit, Membership Rewards Punkte für Einkäufe bei Staples.com und Newegg.com einzulösen, sowie die Beendigung des American Express Auto Purchasing Program durch TrueCar. Diese Änderungen können Kunden betreffen, die diese spezifischen Dienste genutzt haben.

American Express navigiert weiterhin durch ein komplexes Marktumfeld und balanciert strategische Übernahmen und betriebliche Anpassungen mit Marktherausforderungen und Insider-Stimmung. Sowohl Investoren als auch Kunden sollten sich über diese Entwicklungen auf dem Laufenden halten, während das Unternehmen sich an die sich verändernden Marktbedingungen anpasst.

Anzeige

American Express-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue American Express-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten American Express-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für American Express-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

American Express: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...