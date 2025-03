Redcare Pharmacy NV hat für das Geschäftsjahr 2025 ambitionierte Wachstumspläne vorgestellt. Der Online-Arzneimittelhändler erwartet ein Umsatzwachstum von mindestens 25% auf über 3 Milliarden Euro. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 134,60 Euro und verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen beachtlichen Anstieg von 17,25%.

Besonders bemerkenswert sind die Pläne des Unternehmens im Bereich der rezeptpflichtigen Medikamente in Deutschland. Redcare beabsichtigt, den Umsatz mit Rx-Produkten auf über 500 Millionen Euro zu steigern, was einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Im Segment der nicht-rezeptpflichtigen Medikamente strebt das Unternehmen ein Wachstum von mehr als 18% an. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert Redcare eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2% und 2,5%.

Deutlicher Ausbau der Kundenbasis

Im Jahr 2024 konnte Redcare seine aktive Kundenbasis um 1,7 Millionen auf insgesamt 12,5 Millionen erweitern. Die Zahl der aktiven Rx-Kunden in Deutschland hat sich auf über 1 Million verdoppelt, wobei ein Großteil dieser Kunden chronische Erkrankungen behandelt. Mit der Einführung des E-Rezepts in Deutschland baute das Unternehmen seine Marktposition im Rx-Bereich erheblich aus und konnte sich in diesem Segment als Marktführer etablieren.

Die finanziellen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 zeigen bereits eine positive Entwicklung: Redcare erzielte einen Gesamtumsatz von 2,37 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 32% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 33 Millionen Euro, was eine Marge von 1,4% ergibt. Diese fiel im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus, was auf verstärkte Investitionen in das Rx-Geschäft und geringere saisonale Spitzen im Bereich der Erkältungs- und Grippeprodukte zurückzuführen ist.

Positive Marktperspektiven trotz Herausforderungen

Die Aktie von Redcare hat sich in den letzten Wochen deutlich erholt und liegt 37,91% über ihrem 52-Wochen-Tief von 97,60 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde. Allerdings notiert der Kurs noch immer 20,82% unter dem 52-Wochen-Hoch von 170,00 Euro vom November 2024. Mit einem RSI-Wert von 47,0 befindet sich die Aktie weder im überkauften noch im überverkauften Bereich.

Die Prognosen für 2025 spiegeln die fortgesetzte Expansion und die Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen im europäischen Pharmasektor wider. Marktanalysten schätzen, dass die Umsätze von Redcare im Jahr 2025 bei etwa 2,96 Milliarden Euro liegen könnten, was leicht unter der eigenen Prognose des Unternehmens liegt. Die aktuellen Kursdaten zeigen, dass der Markt die Wachstumsstrategie des Online-Apothekers positiv bewertet, was sich in der starken Performance der Aktie in den letzten Wochen widerspiegelt.

