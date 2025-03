EQS-Ad-hoc: naoo AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

naoo AG übernimmt Kingfluencers AG und erweitert Ökosystem um Influencer Marketing



17.03.2025 / 08:57 CET/CEST

naoo AG übernimmt Kingfluencers AG und erweitert Ökosystem um Influencer Marketing naoo Plattform und Influencer Marketing von Kingfluencers ergänzen sich synergetisch

Kingfluencers ist die grösste Influencer-Agentur der Schweiz mit Kunden wie Nestlé, L'Oréal, Migros, Samsung und UBS

naoo erwartet nach Übernahme einen Umsatz von rd CHF 10 Mio. im Jahr 2025 Zürich, 17. März 2025 - Die naoo AG («naoo»; ISIN: CH1323306329; Börsenkürzel: NAO) gibt bekannt, dass sie ihr Wachstumstempo weiter forciert und ihr Ökosystem durch die Übernahme der Kingfluencers AG («Kingfluencers») erweitert. Kingfluencers ist die grösste Influencer-Agentur der Schweiz und zählt zu den etabliertesten Anbietern im gesamten deutschsprachigen Raum mit einer starken Kundenbasis führender Brands wie Nestlé, L'Oréal, Migros, Samsung und UBS. naoo erwirbt 87% der Anteile an Kingfluencers. Der Kaufpreis wird durch die Ausgabe von insgesamt 81'092 naoo-Aktien (dies entspricht 2% aller ausstehenden naoo Aktien) an die bisherigen Aktionäre der Kingfluencers AG beglichen. Für die ausgegebenen Aktien wurde eine Lock-up Periode von 12 Monaten vereinbart. Es ist geplant, auch die übrigen Aktien der Kingfluencers AG in einem zweiten Schritt zu übernehmen. naoo gewährt Kingfluencers des Weiteren ein Darlehen von CHF 0.3 Mio. und plant, im laufenden Jahr 2025 weitere CHF 0.9 Mio. zur Verfügung zu stellen. Das aktuelle Management und das Team von Kingfluencers werden nach der Übernahme als Teil der naoo-Gruppe die Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben und das Angebot im Bereich Influencer-Marketing strategisch ausbauen. Mit der strategischen Akquisition von Kingfluencers erweitert naoo sein Ökosystem signifikant und erschliesst bedeutende Synergien im Bereich Social Media, Influencer-Marketing und Content Creation. Nach der Übernahme von Kingfluencers peilt naoo im laufenden Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund CHF 10 Mio. an. Kingfluencers erwartet für 2025 weiter steigende Umsätze und - bereinigt um einmalige Integrationsaufwendungen - ein positives EBIT. Kingfluencers hat in den vergangenen vier Jahren die Erlöse jährlich um durchschnittlich gut 30 % gesteigert (CAGR) und 2024 einen Umsatz von rund CHF 7 Mio. erzielt. Auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres lagen Umsatz und kontrahiertes Auftragsvolumen bereits deutlich über dem Niveau der Vorjahresperiode.



ERLÄUTERUNGSTEIL Als etablierter Schweizer Marktführer im Influencer Marketing verfügt Kingfluencers über eine starke Kundenbasis aus über 50 führenden Marken, darunter Migros, Nestlé, L'Oréal, Samsung und UBS. Mit einem Netzwerk von mehr als 3'000 Influencern hat das Unternehmen allein im Jahr 2024 über 360 erfolgreiche Kampagnen umgesetzt und dabei mehr als 800 Millionen Impressions generiert. Dabei setzt Kingfluenchers auf einer eigenen, hochdigitaliserten Influencer-Marketing-Technologieplattform auf, die das Management, die Analyse und die Optimierung von Kampagnen in Echtzeit ermöglicht. Diese Plattform revolutioniert die Branche, indem sie automatisierte Kampagnensteuerung und detaillierte Performance-Tracking-Funktionen kombiniert, um ihren Kunden einen maximalen ROI und Transparenz zu bieten. Die Kombination aus Kingfluencers' umfassenden Marketing-Dienstleistungen und naoo's interaktiver Social-Media-Plattform ermöglicht es Brands, ihre Auftritte mit Gamification-Elementen wie Challenges, interaktiven Spielen und exklusiven Belohnungen zu bereichern - und so eine noch stärkere emotionale Bindung zu ihrer Zielgruppe aufzubauen. Ein weiterer Vorteil liegt im standortbezogenen Influencer-Marketing. Die Verbindung von Influencer-Kampagnen mit Geolocation-Features auf naoo eröffnet neue Möglichkeiten für Einzelhändler und Marken, um Kunden durch interaktive Aktionen gezielt in Filialen zu bringen - etwa durch exklusive, digitale und standortgebundene Gamification Elemente auf naoo. Karl Fleetwood CFO und COO der naoo AG, erklärt: "Die Übernahme von Kingfluencers ist ein Meilenstein in der Wachstumsstrategie von naoo. Kingfluencers hat nicht nur eine dominierende Marktposition in der Schweiz und eine innovative Plattform, sondern vor allem ein herausragendes Team mit enormem Talent. Durch die Synergien und sein erweitertes Ökosystem wird naoo noch schneller wachsen und seine Marktposition ausbauen. Dabei werden Akquisitionen auch künftig ein wichtiger strategischer Baustein ein." Roman Gertsch, Präsident des Verwaltungsrats der Kingfluencers AG: "Wir freuen uns, Teil der naoo-Familie zu werden. Unsere Unternehmen ergänzen sich perfekt und wir haben bereits in der Vergangenheit sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Gemeinsam werden wir weiter wachsen." Für die Kunden und Partner von Kingfluencers bleibt alles wie gewohnt: Das Unternehmen wird seine erfolgreichen Kampagnen und Dienstleistungen unverändert fortführen. Die bisherigen Ansprechpersonen, Prozesse und Qualitätsstandards bleiben bestehen - Kontinuität hat höchste Priorität. naoo wird ab sofort fester Bestandteil des Produktportfolios von Kingfluencers werden und Kunden in Kampagnen unterstützen, wenn es darum geht, mit Gamification-basierten Kampagnen besondere Erlebnisse zu schaffen. Thomas Wolfensberger, Mehrheitsaktionär und Senior Advisor von naoo: "Mit der Übernahme von Kingfluencers nehmen wir nun eine Führungsrolle in der Schweiz ein. Diese Akquisition ist Teil der Buy-and-Build-Strategie von naoo, mit der naoo seine Reichweite, Nutzerbasis und Monetarisierungsmöglichkeiten kontinuierlich erweitert." Diese Übernahme stärkt die Marktposition von naoo und schafft eine solide Grundlage für die weiteren Expansionsschritte nach Deutschland und in andere Märkte. Über naoo Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com . Über Kingfluencers Kingfluencers ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen als zentraler Partner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen realisieren möchten. Mit einem umfassenden Netzwerk aus über 3'000 Influencern, datenbasierten Strategien und einer hauseigenen KI-gestützten Kampagnenplattform bietet Kingfluencers Marken innovative Lösungen zur Optimierung ihrer digitalen Reichweite. Das Unternehmen kombiniert Performance-Marketing mit Storytelling und deckt alle relevanten Kanäle ab - von Instagram, TikTok und YouTube bis hin zu B2B-Influencer-Marketing und Employee Advocacy. Mit seinem interdisziplinären Team setzt Kingfluencers neue Massstäbe für kreatives, datengetriebenes und zielgerichtetes Influencer-Marketing in der Schweiz und darüber hinaus. Kontaktdetails Medien und Investoren

